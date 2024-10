Il sondaggione di Mentana: FdI mette il turbo, sale M5s, buio pesto per il Pd

28 ottobre 2024 a

Mentre gli occhi della politica sono puntati sulla Liguria, dove c'è stato un testa a testa all'ultimo voto tra Bucci e Orlando, sul piano nazionale biosgna tenere conto dell'avanzata (ulteriore) di Fratelli d'Italia nel sondaggio del lunedì di Swg per il Tg La7. I dati elencati da Enrico Mentana parlano chiaro: il partito di Giorgia Meloni infatti è adesso a un passo dall'obiettivo del 30 per cento. FdI infatti ha guadagnato lo 0,2 per cento negli ultimi sette giorni portandosi al 29,7 per cento.

È in calo invece il Pd che scende a quota 22,5 per cento lasciando sul terreno lo 0,1 per cento. Il Movimento Cinque Stelle cresce e arriva a quota 11,6 per cento con un incremento dello 0,2 in sette giorni. Forza Italia in flessione dello 0,2 è a quota 8,8 per cento mentre la Lega si attesta all'8,6 per cento. Verdi e Sinistra in lieve flessione dello 0,1 per cento scendono al 6,7 per cento. Azione di Carlo Calenda è al 2,4 per cento con una flessione dello 0,1. Italia Viva invece cresce dello 0,1 e raggiunge il 2,2 per cento. Invariata la situazione per +Europa che resta fermo all'1,9 per cento. Guadagna infine lo 0,2 per cento Noi Moderati. Sostanzialmente il quadro generale non cambia: FdI resta in cima alle preferenze per le intenzioni di voto. E dietro il Pd perde ancora terreno...