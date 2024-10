Liguria, il leghista Rancan: "Ora puntiamo all'Emilia Romagna"

30 ottobre 2024 a

"Ora puntiamo anche all’Emilia-Romagna": Matteo Rancan, capogruppo in consiglio regionale e segretario Lega Emilia, lo ha detto dopo la vittoria del centrodestra in Liguria, dove è stato eletto governatore Marco Bucci. Sconfitto, invece, il dem Andrea Orlando. Riferendosi alle prossime regionali, che si terranno in Emilia Romagna il 17 e 18 novembre, il leghista ha aggiunto: "Con lo stesso spirito di collaborazione e impegno, siamo certi di poter portare un nuovo sistema, fatto di dialogo e sinergia, per costruire insieme un futuro migliore".

"È il momento di lavorare a fianco delle regioni vicine per rispondere ai bisogni reali dei cittadini, creare opportunità e garantire una gestione efficace e innovativa - ha proseguito Rancan -. Avanti così, con entusiasmo e determinazione: la nostra missione continua”. Sul voto in Liguria, invece, ha dichiarato: “Felici per la straordinaria vittoria del centrodestra: questo risultato rappresenta un importante passo avanti verso il cambiamento che tutti desideriamo. Un plauso a tutti coloro che hanno contribuito al successo e un grande in bocca al lupo al governatore designato dal centrodestra, Marco Bucci, per i prossimi anni di mandato”. Infine, ha sottolineato l'importante risultato del Carroccio: "La Lega ha ottenuto un buon risultato, confermandosi secondo partito del centrodestra".

Le congratulazioni a Bucci e al centrodestra sono arrivate anche dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. "È evidente che il buon governo premia - ha detto - e la risposta dei cittadini ha dimostrato, ancora una volta, fiducia nel lavoro che ha saputo svolgere il centrodestra, superando anche la macchina del fango montata ad arte dagli avversari dopo il caso Toti. Un riconoscimento che premia anche il lavoro che a livello nazionale il presidente Meloni sta portando avanti insieme al suo esecutivo. A Marco Bucci l'augurio personale di un buon lavoro per l'impegnativo compito che lo attende e quello dell'intera Giunta regionale abruzzese".