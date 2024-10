Daniele Capezzone: "Sapete cosa ha fatto Schlein dopo il voto in Liguria?": l'imbarazzante retroscena

30 ottobre 2024 a

Elly Schlein ha perso in Liguria. Ha perso perché il suo candidato ha fallito l'obiettivo e anche perché la segretaria non stata in grado di federare la coalizione e di compattarla su Orlando. Ma come sottolinea Daniele Capezzone nel suo "Occhio al caffè", la realtà del voto ligure è stata totalmente ribaltata. "Se dovessi raccontare a un amico, a uno straniero, quanto accaduto in Liguria, avrei delle difficoltà. Da fuori è difficile comprendere la festa di Elly Schlein, difficile comprendre come dopo una sconfitta del genere e soprattutto con un vantaggio iniziale non da poco, possa essere finita così in disgrazia per i dem". L'analisi del voto del direttore editoriale di Libero è chiara: dalle parti del Nazareno c'è davvero poco da festeggiare e la realtà chiara è una sola: Orlando ha perso e Bucci ha vinto c'è poco altro da aggiungere. Qui di seguito la rassegna completa di Daniele Capezzone. Godetevi la clip