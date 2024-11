Sondaggio Tecnè, il "capolavoro" Tajani: Forza Italia fa il botto e si mangia i 5 Stelle

Roberto Tortora 04 novembre 2024 a

L’agenzia di stampa DiRE ha commissionato all’istituto di ricerca Tecné un sondaggio che mostri il gradimento dei partiti e dei singoli leader politici tra i cittadini, aggiornato al mese di ottobre. Le interviste sono state effettuate su un campione rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Italia, articolato per sesso, età, area geografica, con estensione territoriale nazionale. Il risultato? Sono Giorgia Meloni e Antonio Tajani i leader politici più graditi del momento, mentre Elly Schlein è in terza posizione, ma con i consensi leggermente in calo.

L’attuale premier primeggia con il 44,1% dei consensi, con un aumento dello 0,5% rispetto al mese precedente, stesso incremento di Tajani che viaggia al 37,5%. Il segretario del Pd, invece, si assesta al 30,5%, ma con un calo dello 0,6% rispetto alla fine di Settembre. Ed è Giuseppe Conte, alla fine, a scendere giù dal podio con il 29,4% dei consensi in calo di un -0,2% tanto sulla settimana che sul mese. La crisi con Beppe Grillo ha pesato molto nel gradimento delle ultime settimane. Alle sue spalle Matteo Salvini, fermo a un 26,3% benché in salita dello 0,3% sul mese.

A guidare la classifica dei partiti, invece, c’è di conseguenza Fratelli d’Italia, che cresce dello 0,2% nell’ultimo mese e si stabilizza al 29,6%. Il Partito Democratico conquista il secondo posto con il 23,1%, ma ha un calo dello 0,6% rispetto a un mese fa ed è il dato più vistoso tra tutti i partiti. Forza Italia è sul gradino più basso del podio all’11,3%, la Lega è più giù, all’8,4% e, in mezzo agli ultimi due, c’è il Movimento 5 stelle al 10,6%.

Tra gli altri partiti d’opposizione, c’è Alleanza Verdi-Sinistra che scende al 6,2% perdendo lo 0,3%. Un calo rispetto alle Europee, trainata dalla figura controversa di Ilaria Salis che li aveva comunque portati al 6,8%. Quindi Azione di Carlo Calenda scende al 2,6%, Italia viva ha il 2,3 e chiude +Europa, il partito di Emma Bonino, all'1,9% dopo una crescita dello 0,2%.