Andrea Scanzi, la disastrosa profezia su Meloni: nel 2017...

Provaci ancora Andrea Scanzi. Il nome del giornalista è tornato alla ribalta dopo che Enrico Mentana ha mostrato ai telespettatori del TgLa7 l'ultimo sondaggio realizzato da Swg. Neanche a dirlo, Fratelli d'Italia resta il partito più apprezzato dagli italiani. Ma non è tutto. La formazione guidata da Giorgia Meloni ha sfondato il muro del 30%, piazzandosi così al 30,3%. Un risultato stratosferico, soprattutto se confrontato con quello del Partito democratico, fermo al 22,5%.

Ma cosa c'entra Scanzi in tutto ciò? C'entra. Nel 2017 infatti la firma del Fatto Quotidiano si era reso speso in un profezia poi clamorosamente smentita dai fatti e dai sondaggi. "Senza Berlusconi non va da nessuna parte. Che fa senza Berlusconi? Prende il 5 per cento?". Alle obiezioni della leader di Fratelli d’Italia replicava con tono strafottente: "Che fa, prende il 30 per cento? Non faccia come Alfano che diceva 'prendo il 10 per cento' e poi ha preso il 3 per cento". Già, un profeta al contrario...