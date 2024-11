Dagli Usa all'Italia: la bile nera dei perdenti rossi

09 novembre 2024 a

La sinistra non è al caviale, è alla frutta. Basta vedere la reazione isterica alla battuta di Giorgia Meloni, il travaso di bile nera dopo la vittoria di Trump nei talk show, per capire che la «gauche caviar» è arrivata all’ultimo piatto del pranzo di gala. Nel 1989 l’operazione fu condotta da Ronald Reagan con la caduta del Muro di Berlino, 35 anni dopo, è Donald Trump a prendere il piccone della Storia e demolire il pensiero unico dei nipotini di Lenin. Siamo di fronte a un gigantesco fallimento culturale, le elezioni americane sono la sconfitta non di Kamala Harris (figura già dimenticata), ma di un sistema ideologico che in America e in Europa ha toccato contemporaneamente l’apice e il fondo. (...)



