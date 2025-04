Papa Francesco, lo striscione durante i funerali: attacco politico

"Srotoliamo questo striscione in un luogo che per secoli è stato simbolo del potere imperiale, per denunciare l'ipocrisia di capi di Stato, ministri ed esponenti di partito che in questi giorni stanno celebrando il messaggio di Bergoglio, messaggio che hanno ignorato se non ostacolato finché lui era in vita", sono le parole di Alba, una portavoce dell'associazione che insieme a Ultima Generazione, ispirata a Greta Thunberg, porta avanti con metodi eclatanti la battaglia per rendere l'emergenza climatica uno dei primi punti nell'agenda della politica.