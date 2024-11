Arianna Meloni, "le accuse di amichettismo? Loro ne sono pieni": sinistra zittita

09 novembre 2024 a

"Questa comunità" di Fratelli d'Italia "che si è radicata e che oggi sta diventando una grande comunità di uomini e donne, siccome è una storia troppo bella per essere raccontata la sinistra la chiama improvvisamente 'l'amichettismo'": a dirlo Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di FdI, intervenuta a Riccione all'evento "Per merito, per amore, per libertà" organizzato dal suo partito.

"E non sia mai che in questa comunità ci sia un tuo parente che condivide gli stessi ideali e valori - ha continuato la sorella del premier Giorgia Meloni - perché per la sinistra "a quel punto diventa il familismo. Fino a prima del 2022 quando Giorgia Meloni è diventata presidente del Consiglio non si è mai sentito parlare né di amichettismo né di familismo, eppure sono pieni...". Parlando di FdI, poi, Arianna Meloni ha sottolineato: "Noi siamo radicati sul territorio. Il nostro partito ha iniziato il suo percorso tantissimi anni fa. Quando a un certo punto si è sentito perso, ha ripreso quell'identità, l'ha portata in una nuova casa e a 40 giorni dal voto ha costruito Fratelli d'Italia".

"Siamo un partito che sta tra la gente per la gente e ogni giorno produce proposte e questo è uno di quei momenti - ha proseguito la responsabile della segreteria politica di FdI - perché è giusto che ci confrontiamo, che diamo i nostri contributi. Quei contributi che i nostri rappresentanti al governo poi portano avanti. Perché la politica nasce dal basso, nasce dalla militanza e dalla gente che crede davvero".