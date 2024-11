Sondaggio Mentana, FdI sfiora il 30%: Meloni non si ferma più? Ecco invece chi sprofonda

11 novembre 2024 a

Fratelli d'Italia vola nell'ultimo sondaggio realizzato da Swg per il TgLa7. Il partito di Giorgia Meloni, infatti, cresce dello 0,4 in una settimana arrivando così al 29,8% dei consensi e sfiorando dunque il 30. Un grande risultato per il primo partito del Paese, al governo da due anni. Chi invece dovrebbe crescere, come di solito accade, è l'opposizione. Peccato che ciò non avvenga. Anzi. La sinistra cala.

Il Partito democratico di Elly Schlein, pur essendo il secondo partito, non riesce proprio a crescere. Nella rilevazione di oggi, luendì 11 novembre, è al 22,1%, in calo dello 0,2 rispetto a sette giorni fa. Non proprio un segnale positivo per i dem. E in diminuzione ecco pure il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che perde lo 0,3 e scende all'11,3%.

Stabile Forza Italia di Antonio Tajani all'8,9. Lieve aumento invece per la Lega di Matteo Salvini, che guadagna lo 0,1 e sale così all'8,9%, raggiungendo la stessa quota di consensi degli azzurri. Tra i partiti minori, invece, ci sono Alleanza Verdi Sinistra che aumenta dello 0,2 portandosi al 6,7%; Azione di Carlo Calenda stabile al 2,6; Italia viva di Matteo Renzi al 2,3, in calo dello 0,1; +Europa al 2,1% (+0,1); Noi moderati all'1,2 (+0,1); Sud chiama Nord all'1 (-0,1); Pace Terra Dignità fermo all'1. Il 34% invece non si esprime.