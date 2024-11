Capezzone svela la figuraccia di Landini: "Regalo a Meloni? Si è fermato al titolo"

12 novembre 2024 a

a

a

Daniele Capezzone nel suo "Occhio al caffè" presenta i principali temi che trovano spazio sui quotidiano nazionali. Ovviamente, in questa mattinata del 12 novembre, a tenere banco è la questione Albania con i giudici di Roma che hanno sospeso il giudizio sui trattenimenti di sette migranti e che hanno chiesto l'intervento della Corte Ue. Una mossa che automaticamente ha fatto scattare il ritorno in Italia dei migranti che questa mattina si trovano già in Puglia. "Ormai serve un intervento normativo sui Paesi sicuri in sede europea, altrimenti si assiste a un tiro a bersaglio o a una lotteria contro il governo sgradito di turno", afferma Capezzone puntando il dito contro una parte della magistratura che sembra far politica a colpi di ordinanze. Ma non finisce qui. Ampio spazio anche alla poltiica di casa nostra con l'incontro tra i sindacati e Meloni. Capezzone punzecchia Landini che ha regalato alla premier "L'uomo in rivolta" di Camus: "Vi spiego perché il segretario della Cgil si è fermato alla copertina". Altra figuraccia del "compagno" che ama gli scioperi di venerdì... Qui di seguito la clip completa.