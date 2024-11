DiMartedì, Bersani contro Meloni e Salvini: "Questa gentaglia qui"

13 novembre 2024 a

"Non so a quali camicie nere si riferisca il sindaco di Bologna, perché le uniche camicie che ho visto io sono quelle blu dei poliziotti aggrediti dai centri sociali e dagli antagonisti amici della sinistra": la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato così le dichiarazioni del primo cittadino di Bologna, Matteo Lepore, dopo gli scontri tra antifascisti e CasaPound in città sabato 9 novembre. Scontri in cui sono rimasti feriti diversi agenti lì presenti in tenuta antisommossa proprio per garantire ordine e sicurezza. Il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, invece, ha parlato di "zecche rosse, comunisti delinquenti, criminali da centro sociale, non lo so, definiteli come volete voi... Chiudere i centri sociali occupati abusivamente dai comunisti che sono ritrovi di criminali. Questo dobbiamo fare".

A commentare queste parole è stato Pier Luigi Bersani, leader storico della sinistra, che nello studio di Giovanni Floris a DiMartedì su La7 ha sentenziato: "Questa gentaglia qui, nel momento in cui davanti a un luogo del genere (la stazione di Bologna, ndr) sfilano col passo dell'oca, le svastiche e canti fascisti... dicono che non hanno visto le camicie nere. Ragazzi, siamo avanti coi lavori...".