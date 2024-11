Sondaggio Supermedia, balzo in avanti di FdI e Lega: a sinistra c'è un crollo clamoroso

14 novembre 2024 a

Fratelli d'Italia continua a volare, il Movimento Cinque Stelle continua a crollare a picco. È quanto emerge dalla supermedia Agi/Youtrend di quesa settimana. Il governo, nonostante le polemiche su Raffaele Fitto, sul caso Albania e sullo scontro tra Elon Musk e Sergio Mattarella, viaggia a gonfie vele. Il partito guidato da Giorgia Meloni conquista lo 0,3% e si piazza così al 29,5%. Bene anche la Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio guadagna lo 0,2% e si riavvicina a Forza Italia, piazzandosi al'8,8%. Lieve calo per Antonio Tajani (-0,1%) che si attesta al 9,1%. Noi Moderati, invece, rimane stabile all'1%.

Spostandoci dal lato del centrosinistra, troviamo sempre il Partito democratico alla guida dell'opposizione. Elly Schlein guadagna lo 0,2% e sale così al 22,8%. Male, invece, il Movimento Cinque Stelle. Giuseppe Conte vede calare vertiginosamente i consensi sui pentastellati, che perdono lo 0,5% e si attestano così all'11,4%. Bene Alleanza Verdi e Sinistra. Bonelli e Fratoianni conquistano lo 0,2% e salgono così al 6,4%.

Per quanto riguarda i partiti considerati "minori", in testa c'è sempre Azione. Ma Carlo Calenda perde lo 0,2% e si piazza così al 2,5%. Si avvicina tantissimo Matteo Renzi. Italia Viva sale dello 0,1% e si attesta al 2,4%. Stabile, invece, Più Europa al 2%. Allo stato attuale, la coalizione in testa nei sondaggi è quella del centrodestra che guadagna lo 0,5% e sale così al 48,5%. Bene anche il centrosinistra al 31,2% grazie allo 0,4% di consensi incrementati.