Mattarella riceve Raffaele Fitto: "Auguri per l'importante incarico in Europa"

14 novembre 2024 a

a

a

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto oggi al Quirinale Raffaele Fitto. Nel corso del colloquio gli ha formulato gli auguri per l’affidamento dell’incarico - così importante per l’Italia - assegnatogli dalla presidente von der Leyen nell’ambito della Commissione dell’Unione europea. Intanto la sinistra continua a parlare di Fitto mostrando tutto l'astio contro il vicepresidente esecutivo designato della Commissione Ue: "Se von der Leyen ha cambiato logica sui vicepresidenti, se ne deve assumere le responsabilità. Se, secondo lei i grandi paesi devono avere una vicepresidenza, allora lo dica. Dica se vuole dare la vicepresidenza a Fitto perché oltre alla Francia e alla Spagna vuole che l’Italia abbia una vicepresidenza, lo dica. Sarebbe un’assunzione di responsabilità che deve fare. Certamente non sarò io a dire che l’Italia non deve avere una vicepresidenza, ma non posso accettare che l’Ecr sia in maggioranza perché non è questo che avevamo concordato", afferma a LaPresse l’europarlamentare Sandro Gozi, segretario generale del Partito democratico europeo e membro della presidenza di Renew Europe, rispondendo a una domanda sulla richiesta di togliere la vicepresidenza a Raffaele Fitto.

"È necessario che la presidente della Commissione si assuma le sue responsabilità. Von der Leyen ha cambiato logica nelle vicepresidenze esecutive - sottolinea Gozi -. Quando dovevamo eleggerla a giugno, le vicepresidenze esecutive erano viste come espressioni delle forze politiche che l’avrebbero eletta. Tra queste forze politiche non c’è l’Ecr, perché questo gruppo si è astenuto su von der Leyen e ha votato contro l’Alta rappresentante Kaja Kallas di Renew". Insomma, la battaglia è ancora aperta. Ma di certo gli auguri di Mattarella cercano di stemperare un clima pieno di tensioni.