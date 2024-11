Umbria, la corsa disperata di Conte e Schlein all'ultimo giorno utile. Rumors: sta per accadere qualcosa di clamoroso?

16 novembre 2024 a

Chiusura di campagna elettorale a Terni con i presidenti di Regione del centrodestra per Donatella Tesei, governatrice uscente e ricandidata. «Abbiamo condiviso insieme anni anche molto complicati e ci siamo dati sostegno, quindi sono contenta di chiuderla con loro» ha spiegato Tesei, sottolineando che «in coalizione c’è compattezza sulle idee e sui programmi per questa regione. E credo - ha aggiunto - che questa sia una forza molto molto importante. Non stiamo insieme solo perché dobbiamo battere qualcun altro ma perché ci sono ideali che ci accomunano e una visione del futuro assolutamente coincidenti. Un buon auspicio per fare le cose perché altrimenti quando i distinguo sono tanti si rischia di rimanere impantanati e di non fare le cose che servono per il territorio».

Dall’altra parte il centrosinistra allargato ai Cinquestelle, ha finalmente trovato il tempo per organizzare una fugace apparizione di tutti i leader nazionali. Lo hanno fatto soltto un ospedale, forse per ricordare l’inchiesta che face cadere l’ultima giunta di centrosinistra in Umbria.

Chissà. «Abbiamo affiancato a Stefania Proietti una coalizione molto coesa, l’Umbria è l'unica regione in cui tutte le forze alternative alla destra sono andate da una persona a chiederle di guidare un progetto collettivo», dice Elly Schlein, al fianco di Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli.

A chi gli fa notare che ci si poteva presentare compatti prima dell’ultimo giorno utile di campagna elettorale, Conte risponde: «Non c’è puntualità da rispettare. Qui siamo con un progetto politico serio come in Emilia Romagna». Il presidio unitario è stato ufficializzato poche ore prima dell'appuntamento, mentre i leader del centrodestra arrivavano a Perugia per tenere il comizio finale a sostegno della governatrice uscente. La sfida nella regione, spiega una fonte Pd, è tesissima: il centrodestra è avanti di pochi decimi, ma Stefania Proietti «si sta muovendo bene».

L’elemento che preoccupa di più è, però, l’astensionismo: fra i cittadini, osserva un dem umbro, sembra esserci poca attenzione per questa tornata elettorale.

Si vota domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Subito dopo partirà lo scrutinio delle schede.