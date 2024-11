L'Anm e le "ingerenze dalla politica"? "Come dice quel tale: il mondo al contrario"

18 novembre 2024 a

Una rassegna "policentrica, con quattro o cinque questioni da affrontare": Daniele Capezzone presenta così la sua "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di oggi.

Il documento dell'Anm, esordisce il direttore editoriale di Libero, "critica quelle che considera le ingerenze da parte della politica, il mondo al contrario avrebbe detto quel tale, visto che l'ingerenza in realtà la mettono in campo proprio i magistrati lasciando nero su bianco la loro contrarietà all'ipotesi di riforma della separazione delle carriere".

Quindi l'eco delle parole di domenica di Papa Francesco e "la sua frase incendiaria, 'bisognerà verificare se a Gaza c'è stato genocidio'. Durissima reazione di Israele".

Russia e Ucraina: "Da 36 ore è in corso una pesantissima offensiva russa sulle principali città ucraine, mentre Biden dà l'autorizzazione all'uso dei missili a lungo raggio in funzione anti-russa. Come vanno contestualizzate queste due notizie? Sono gli ultimi colpi prima del negoziato trumpiano o cosa?".

Oggi seconda giornata di voto in Umbria e in Emilia Romagna, "finora affluenza molto bassa". Sport: "Cattive notizie dal calcio, con il passo indietro dell'Italia sconfitta in casa dalla Francia e notizie strepitose da Sinner vittorioso a Torino". Ma l'apertura più divertente, sottolinea Capezzone, è quella di Libero con il "complotto mondiale" contro Elly Schlein.