Com'è andata davvero a casa Meloni. "C'è un'intervista ruvida, troppo ruvida..."

25 novembre 2024

"Giornali di oggi: molto sport, il calcio, la vittoria azzurra di Sinner e Berrettini in Copppa Davis, e foliazioni particolari per la giornata anti-femminicidio".

Su questo tema ci sono giornali, spiega Daniele Capezzone nella sua rubrica "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di oggi, "che prendono la questione dal verso giusto, è il caso di Libero, e ci sono giornali che la prendono dal verso più retorico e ideologizzato. Non di rado, anche con foliazione a camicia, una specie di pagina esterna che avvolge l'edizione ordinaria del quotidiano".

Dal punto di vista politico, "la novità del vertice di maggioranza a casa Meloni. Un ritorno al berlusconismo, allora Palazzo Grazioli e oggi la residenza privata di Giorgia Meloni - nota il direttore editoriale di Libero -. Com'è andata? Dal punto di vista delle conclusioni effettive, c'è un mandato a Giorgetti per verificare le modifiche della manovra compatibili con la situazione del bilancio. Non c'è ottimismo, purtroppo, per il taglio Irpef". "Restano le tensioni tra Salvini e Tajani, testimoniata da una intervista ruvida, troppo ruvida di Tajani contro Salvini sul Corriere della Sera".

L'altro caso di giornata l'assemblea dei grillini, "che ormai è il caso di chiamare contiani: hanno votato per buttar fuori il garante e togliere il limite dei due mandati. Insomma, quel che resta del grillismo è stato cestinato. E Grillo si è inc***zato ma a posteriori, cambiando il suo status online con una formula polemica, 'da francescani a gesuiti'. Strillare così a posteriori però ricorda un po' la barzelletta: "Me le hanno date ma quante gliene ho dette'".