Italo Bocchino strapazza Elly Schlein: "La vera notizia è il suo voto"

Una giornata politica intensa. Due i principali fronti. Uno interno, con Lega e Forza Italia che votano in contrapposizione sul canone Rai: il Carroccio a favore della conferma del taglio, gli azzurri contro. Una vicenda che per ovvie ragioni ha determinato qualche tensione in maggioranza.

Il secondo fronte invece era europeo, con il voto di fiducia ad Urusla von der Leyen, ora ufficialmente confermata al suo bis alla presidenza della Commissione europea. Certo, Ursula ha soltanto 10 voti di margine, insomma gode di una maggioranza molto meno solida rispetto a quella del suo primo mandato. A favore della tedesca, alla fine, anche il voto del Pd, dopo settimane di tentennamenti, veti e minacce che però vertevano esclusivamente sul ruolo di Raffaele Fitto, che sarà vicepresidente esecutivo della nascente commissione.

E sul voto del Pd ecco piovere il tagliente commento di Italo Bocchino, che ha detto la sua nel corso della presentazione a Milano del suo libro, Perché l'Italia è di destra, edizioni Solferino. "La vera notizia di oggi è che la Schlein abbia votato la fiducia a Raffaele Fitto", ha commentato il direttore del Secolo d'Italia. E ancora: "Oggi non si votava la fiducia alla von der Leyen ma alla commissione in cui c'è Fitto. Adesso si discute pure se FdI ha fatto bene o male a votare la commissione con Fitto vicepresidente e deleghe che pesano per un terzo", ha concluso sornione Bocchino.