Tagadà, Bombardieri sfida ancora Salvini: "Il Tar boccia il ricorso? Non è il nostro"

"Noi rispettiamo la precettazione di Salvini, sulla quale abbiamo depositato ricorso al Tar, ricorso che non è stato ancora discusso. Nella nota del Mit manca una precisazione: si sono dimenticati di dire chi ha presentato il ricorso. È un tentativo di dire che hanno ragione, ma il Tar non si è ancora espresso sul nostro ricorso", con queste parole il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri a Tagadà su La7 commenta la decisione del tribunale amministrativo che ha respinto uno dei ricorsi d'urgenza presentati dai sindacati contro la precettazione da parte del ministro Landini.

Intanto sulla questione è intervenuta la presidente della commissione di Garanzia sullo sciopero Paola Bellocchi in audizione davanti alle commissioni Trasporti e Lavoro della Camera presso la sala del Mappamondo: "Sullo sciopero generale del 29 novembre proclamato da Cgil e Uil applichiamo le regole di legge, gli scioperi devono essere distanziati nel settore dei trasporti. C’è una delibera che ne vieta la concentrazione".



"Il ricorso bocciato dal Tar non è il nostro": le parole di Bombardier a Tagadà, guarda il video

"Innanzitutto - argomenta - c’è una delibera specifica che sostanzialmente vieta di scioperare in quel settore quando c’è un altro sciopero in atto. In secondo luogo il potere di segnalazione è una prerogativa che la legge riconosce alla Commissione di garanzia che, in tutta onestà, spero di non dare giudizi di merito, io ritengo questa Commissione abbia esercitato con grande prudenza e moderazione come è giusto che sia". "Ritengo che il potere di segnalazione della Commissione di garanzia sia stato esercitato legittimamente", ha concluso.