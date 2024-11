La Supermedia dei sondaggi: FdI, Pd, Lega e Fi, cosa è cambiato negli ultimi 7 giorni

28 novembre 2024 a

a

a

A distanza di dieci giorni dalla vittoria in Emilia-Romagna - con Michele De Pascale - e Umbria - con Stefania Proietti - del centrosinistra, cominciano a vedersi anche nei sondaggi gli effetti della tornata amministrativa. In particolare, il Partito democratico può tornare a sorridere dopo tanto tempo. Nella Supermedia di questa settimana Elly Schlein cresce (+0,4%). Discorso diverso, invece, per Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia perde infatti mezzo punto percentuale, pur restando comunque nettamente partito più apprezzato dagli elettori italiani.

Si conferma l'estrema stabilità di Movimento Cinque Stelle, anche questa settimana all'11,4%. Il partito guidato dall'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte si trova alle prese con una faida interna con il fondatore Beppe Grillo. E non è detto che l'ex avvocato del popolo rimanga alla guida dei pentastellati.

Il sondaggio di Mentana: FdI in testa, sale il Pd. Che fine fa Giuseppe Conte

Questa, nel dettaglio, la Supermedia Liste: FdI 29,0 (-0,5) PD 23,2 (+0,4) M5S 11,4 (=) Forza Italia 9,2 (+0,1) Lega 8,8 (=) Verdi/Sinistra 6,3 (-0,1) Azione 2,7 (+0,2) Italia Viva 2,3 (-0,1) +Europa 2,0 (=) Noi Moderati 1,0 (=) Questa, invece, la Supermedia Coalizioni 2022: Centrodestra 48,0 (-0,4) Centrosinistra 31,6 (+0,4) M5S 11,4 (=) Terzo Polo 5,0 (+0,1) Altri 4,0 (-0,1) NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (14 novembre 2024).