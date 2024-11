Sondaggio Mannheimer, "ecco chi vota il M5s di Conte": ora tutto torna

29 novembre 2024 a

Con un Movimento 5 Stelle sempre più diviso, la domanda sorge spontanea: "Ma chi sono gli elettori dei pentastellati?". A rispondere, in collegamento con PiazzaPulita nella puntata di giovedì 28 novembre su La7, è Renato Mannheimer. Il sondaggista porta i numeri dell'ultima rilevazione di Eumetra. Risultato? A votare per la forza politica di Giuseppe Conte sono principalmente persone che abitano al Sud o nelle isole (53,5 per cento), seguono - con il 18,6 - gli elettori del Nord Ovest, quelli del Centro (16,7) e quelli del Nord Est (11,2).

Per quanto riguarda l'età - spiega ancora l'esperto a Corrado Formigli - sono principalmente quelli di fascia media, tra i 35 e i 44 anni (28,3 per cento). I grillini vanno molto meno nella fascia di età più anziana. Gli over 65 che votano per il Movimento sono giusto un 8,4 per cento. Il titolo di studio? Dal sondaggio si evince che il profilo dell'elettore tipico M5s è di una persona che ha concluso le scuole superiori (55,1), segue quello laureato (28,5) e quello che ha portato a termine le elementari e medie (16,4).

La maggior parte di loro è insegnante/impiegato (24,5), non occupato (16,2), casalinga (13,7). Un dato che fa capire meglio le battaglie di Conte e compagni per il reddito di cittadinanza o il Superbonus. "Il profilo dell'elettore lo individuiamo con la fascia media", aggiunge Mannheimer spiegando che molti di loro si identificano come persone di "centrosinistra".