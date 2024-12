Giorgia Meloni sette anni dopo, "questa storia non finirà mai": il video che spiega tutto

02 dicembre 2024 a

"Sette anni fa, a Trieste, un Congresso che ha segnato una tappa fondamentale per il percorso di Fratelli d'Italia": Giorgia Meloni lo ha scritto in un post su X, riproponendo un suo intervento di quel momento. "Oggi voglio ricordarlo riproponendo parte del mio intervento: parole che credo rappresentino chi eravamo, chi siamo e chi sempre saremo - ha continuato la presidente del Consiglio -. Quella determinazione è la stessa che ci guida oggi: la consapevolezza che ogni passo avanti è una conquista per i valori che ci hanno uniti e che ci hanno portato fin qui. Avanti, sempre a testa alta".

Nell'intervento dell'epoca, l'attuale premier diceva: "In questa sala, fuori da qui, voglio dire a tutti: non ci sottovalutate. Perché noi siamo un capriccio. Siamo un capriccio della storia e della politica. Noi siamo carne, sangue, passioni di qualcosa che viene da lontano e che andrà ancora più lontano. Noi siamo la storia e la cultura politica. Siamo le idee e la loro realizzazione. Siamo il passato che serve al futuro. Noi siamo la coerenza che non è stata mai tradita. Siamo le scarpe piene di fango e le mani pulite. Noi siamo la destra autonoma, libera, capace di costruire una sua proposta diversa da quella di tutti gli altri ma con la quale tutti gli altri dovranno fare i conti. Noi siamo qui oggi e saremo qui domani e quando non ci saremo più noi ci saranno i nostri figli e quando non ci saranno i nostri figli ci saranno i nostri nipoti perché questa storia non finirà mai".

