Tommaso Foti sostituisce Fitto: Affari Ue e Pnrr erestano a Fratelli d'Italia, il giuramento al Quirinale

02 dicembre 2024 a

a

a

Sarà Tommaso Foti, l'attuale capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, a sostituire Raffaele Fitto come ministro degli Affari Ue e per l'attuazione del Pnrr. ll giuramento al Quirinale avverrà già oggi: Foti sarà alle 12.15 al Colle, davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Con Fitto promosso a vice-ministro esecutivo della Commissione Ue presieduta per la seconda legislatura di seguito da Ursula Von der Leyen, il suo ministero giudicato dalla premier Giorgia Meloni fondamentale resta così a FdI, con tutte le deleghe precedentemente controllate dall'ex governatore della Puglia.

Retroscena: Meloni accelera per il dopo-Fitto, ecco i nomi in ballo

A esprimere per primo soddisfazione per la nomina di Foti all'interno del primo partito d'Italia è Marco Osnato. "Giorgia Meloni punta ancora una volta sulla persona giusta: la nomina di Tommaso Foti a ministro ci riempie di soddisfazione e rinnova il nostro ben fondato ottimismo sul futuro dell'Italia che cambia l'Europa. Si tratta di una figura di indiscutibile autorevolezza, che spicca per esperienza e capacità e ha sempre incarnato al meglio i valori di quella destra di governo cui è saldamente ancorata".

"Accadimento degno di nota". Pazzesco: dove vola FdI nell'ultimo sondaggio-Pagnoncelli

"Tommaso - ricorda ancora il presidente della Commissione Finanze della Camera e responsabile economico di Fratelli d'Italia - vanta anche una profonda conoscenza dei meccanismi parlamentari e della pubblica amministrazione, nell'ordinamento italiano come in ambito comunitario", aggiunge l'esponente di FdI. "Nessun dubbio che riuscirà a incidere sulla gestione del Pnrr e sugli altri dossier aperti, a beneficio dell'intera Nazione. A Tommaso Foti i nostri auguri più sinceri e il nostro sostegno più forte", conclude Osnato.