Tommaso Foti ministro, la mossa di Giorgia Meloni: quali deleghe si tiene il premier

Tutte le deleghe di Raffaele Fitto passeranno al suo successore Tommaso Foti, tranne una. Pesante, che la premier Giorgia Meloni ha deciso di assumere in prima persona. Con la nomina ufficiale di Fitto a vicepresidente esecutivo della Commissione Ue, nella giornata di lunedì Foti, ormai ex capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, ha assunto formalmente l'incarico di ministro degli Affari Ue, Coesione territoriale e Attuazione del Pnrr.

Il presidente del Consiglio, riferiscono fonti di Palazzo Chigi, ha mantenuto in capo a sé il coordinamento delle politiche per il Sud e "ha avviato, da subito, una ricognizione all'interno del governo in merito a quanto già realizzato per rafforzare lo sviluppo del Mezzogiorno, ai programmi in atto e alle proposte ancora da implementare, in particolare su incentivi, infrastrutture e investimenti". Come lo stesso presidente del Consiglio ha ricordato recentemente, nel 2023 il Sud è stato locomotiva d'Italia, con Pil e occupazione in crescita sopra la media nazionale e un forte impulso alle esportazioni. E' intenzione della Meloni procedere su questo percorso con ancora maggiore determinazione. Da qui la scelta di tenere il complesso dossier sulla propria scrivania.

Nel corso del Consiglio dei ministri in cui Foti è stato "investito" della carica, Meloni lo avrebbe accolto con queste parole: "Tommaso è un parlamentare di lungo corso con grande esperienza alle spalle e ha sempre avuto un grande rispetto per le istituzioni", hanno spiegato alcuni presenti all'agenzia Adnkronos.

"Considero Foti una persona indicata - ha invece dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine dell'Assemblea Generale Alis a Roma -, gli metterò a disposizione tutta la mia esperienza europea per permettergli di fare un buon lavoro così come fatto da Raffaele Fitto".

L'effetto domino Fitto-Foti ha determinato anche l'indicazione di Galeazzo Bignami, fino a oggi viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti, come nuovo capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera; come da prassi, il big di FdI a Bologna è stato votato per acclamazione dall'assemblea del gruppo a Montecitorio.