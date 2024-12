Iolanda Apostolico, Gasparri: "Finalmente si è dimessa. Ma non basta..."

05 dicembre 2024 a

"Finalmente la giudice Iolanda Apostolico ha ascoltato i miei consigli e ha deciso di dimettersi dalla Magistratura. Nota militante politica con la toga sulle spalle, ora sarà libera di manifestare nelle piazze o magari di buttarsi tra le file della sinistra. La Apostolico si è resa conto di non essere adatta a ricoprire un ruolo terzo e imparziale e questo lo apprezziamo. Ma, oltre a dimettersi, la ormai ex giudice farebbe bene anche a chiedere scusa a tutti gli italiani e alla Magistratura stessa per aver scritto pagine vergognose che non potranno essere cancellate''. Lo ha dichiarato il presidente dei senatori di FI, Maurizio Gasparri.

In giornata il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura aveva accolto le dimissioni dalla magistratura della Apostlico. La giudice, infatti, era finita al centro della bufera mediatica per aver partecipato a una manifestazione a favore dei migranti.

"Gli attacchi rivolti alla persona di Iolanda Apostolico hanno contribuito a farle scegliere la strada delle dimissioni - ha commentato il procuratore Musolino -. Credo che questo debba preoccupare tutti: esprime la mancanza di serenità che circola tra i magistrati e li rende meno autonomi e indipendenti". Dalla Lega, però, sono arrivate parole definitive su questa vicenda: "Iolanda Apostolico ha lasciato la magistratura: meglio tardi che mai, ora potrà comportarsi come una esponente di Rifondazione comunista senza creare imbarazzi".