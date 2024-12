Laura Boldrini su Iolanda Apostolico: "Gogna pubblica violenta, non può neanche andare in pensione"

06 dicembre 2024 a

"Esprimo la mia vicinanza e la mia solidarietà alla giudice Iolanda Apostolico, fatta bersaglio di una gogna pubblica violenta e feroce al punto da portarla alle dimissioni dalla magistratura, nonostante non abbia raggiunto l'età per la pensione".

Laura Boldrini è una delle tante voci levate dal cuore del Pd per difendere la giudice di Catania che ha chiesto al Csm di poter lasciare la magistratura. Ma quella della ex presidente della Camera è particolarmente forte perché parla di "una vera e propria tempesta mediatica scatenata dal vicepremier Matteo Salvini, che in questo non teme confronti".

Il riferimento è al famoso video spuntato nell'ottobre del 2023, pochi giorni dopo la sentenza con cui la Apostolico aveva respinto l'applicazione del decreto Cutro. In quel filmato, risalente all'estate del 2018, la magistrata era in piazza a Catania per protestare contro il Decreto sicurezza firmato da Salvini, all'epoca ministro degli Interni del governo gialloverde. Secondo la deputata del Pd, la campagna anti-Apostolico era stata "alimentata da diversi esponenti di spicco della maggioranza".

"È vergognoso che alte cariche della Repubblica promuovano campagne di odio contro altri corpi dello Stato", stigmatizza ancora la Boldrini, oggi presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo. "L'epilogo della vicenda Apostolico - aggiunge - è emblematico di come le destre attacchino la magistratura per tentare di sottometterla e zittirla. È successo con Apostolico, ma è successo anche con i giudici di Palermo del processo Open Arms, della sezione immigrazione di Roma, di quella di Bologna".

"Alcuni di questi magistrati e magistrate sono ora sotto scorta perché è a rischio la loro incolumità. È così che iniziano le autocrazie: minando l'indipendenza della magistratura. Ci aveva già provato Berlusconi, senza riuscirci. Ora ci prova il Governo Meloni".