Compagni senza vergogna: la proprietà privata è sacra soltanto se è la loro

06 dicembre 2024 a

a

a

Oggi Libero vi racconta due storie legate alla casa, all’abitare, al mattone. E cosa le tiene insieme? L’eterno adagio del tipico comunista nostrano: “Caro compagno, quello che è tuo è mio, ma quello che è mio è mio”. No, amici lettori, non si tratta di uno scherzo: anche perché di mezzo c’è scappata una tragedia, come vedremo tra poco. Ma ciò che colpisce è questa naturale attitudine alla doppiezza, alla verità ribaltata a seconda del fatto che sia in gioco un bene proprio (e allora anche per i militanti di sinistra la proprietà privata diventa improvvisamente sacra) o un bene altrui (di un altro privato oppure della collettività: e allora per i compagni possono tranquillamente applicarsi metodi da esproprio proletario).