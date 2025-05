Macron, la lezione dell'Italia: "Noi abbiamo già fatto"

Forte irritazione da parte del ministero dell'Università per l'iniziativa francese della conferenza "Choose Europe for science", "Scegli l'Europa per la Scienza", organizzata dal capo dell'Eliseo Emmanuel Macron a La Sorbona di Parigi con l'obiettivo di raccogliere i ricercatori in fuga. Un'iniziativa in chiave anti-Trump per i tagli federali al mondo della ricerca. "Gli altri annunciano, l'Italia ha già fatto", ha commentato la ministra Anna Maria Bernini, riferendosi al bando da 50 milioni aperto lo scorso 15 aprile e destinato a ricercatori di università o enti di ricerca esteri e interessati a tornare, o a trasferirsi, nel nostro Paese. Al fianco della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, infatti, Macron ha annunciato lo stanziamento di cento milioni di euro per attrarre ricercatori stranieri oltralpe.

Il presidente francese, inoltre, ha sottolineato che l'Europa vuole essere un rifugio per i ricercatori minacciati dalle politiche restrittive della nuova amministrazione Usa. Senza mai citarlo esplicitamente, dunque, Macron ha duramente criticato il presidente americano. "Rifiutiamo il diktat di un governo che decide cosa si può o non si può studiare - ha dichiarato -. Se amate la libertà, venite in Europa. Aiutateci a restare liberi, a fare ricerca, a costruire il nostro futuro." Poi, ha definito un "errore storico" l'attacco alla libertà scientifica negli Stati Uniti.