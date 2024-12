Beppe Grillo, l'uscita di scena nella notte dopo il tonfo: "Buona notte", perché ha scelto questa foto

09 dicembre 2024 a

"Caso mai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buona sera e buona notte". Beppe Grillo commenta l’esito del voto online che ha confermato la cancellazione del garante, citando la scena finale del film ’The Truman show’. Il fondatore M5S posta la frase pronunciata con una sua immagine nei panni del protagonista del film quando esce di scena. E questo post arriva dopo i risultati usciti nella tarda serata di ieri.

Il M5s vota di nuovo, come è stato chiesto dal Garante Beppe Grillo, ma premia ancora Giuseppe Conte. Il primo dato che balza all’occhio è il quorum. Proprio sulla partecipazione si sono giocate queste due ultime settimane di ’campagna elettorale interna tra il presidente e il cofondatore del Movimento. Con il primo che ha spinto sull’acceleratore della partecipazione al voto e il secondo che ha invitato gli attivisti ad "andare per funghi".

A guardare i dati che emergono dal secondo turno delle votazioni, l’appello di Grillo non ha riscosso il successo sperato. Infatti il quorum necessario per rendere validi i cambiamenti allo Statuto è stato raggiunto con il 64,40% degli iscritti aventi diritto. Un dato superiore al 61,23% della prima tornata di voto. Nel complesso, hanno votato circa 4mila iscritti in più rispetto alla scorsa volta. Più forte anche l’indicazione per il sì all’eliminazione della figura del Garante. L’addio a Grillo è passato con l’80,56% dei sì, 16,09% di no e 3,36% astenuti. Nelle consultazioni precedenti, i sì al superamento del Garante erano stati il 63,24%, i no il 29,09% e gli astenuti il 7,67%. In totale, gli iscritti che hanno sconfessato Grillo sono stati 46 mila e 747.