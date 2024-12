Sondaggio Mentana, bene Forza Italia: di quanto salgono gli azzurri

09 dicembre 2024 a

I partiti di governo tengono, ma perdono consensi. La sinistra, invece, non sfonda. È quanto emerge dall'ultimo sondaggio realizzato da Swg per il TgLa7 condotto da Enrico Mentana. Fratelli d'Italia, il partito guidato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, perde lo 0,3% dei consensi e si piazza così al 28,8%. Ma resta comunque la formazione politica più apprezzata dagli italiani. Nella compagine di governo, Forza Italia è l'unica a guadagnare consensi. Gli azzurri ottengono lo 0,2% e in questo modo salgono al 9,2%. Lieve flessione per la Lega. Il Carroccio perde lo 0,2% e scende così all'8,7%.

Spostandoci dalle parti dell'opposizione, troviamo il Partito democratico stabile alla guida dell'ex campo largo (22,4%). Più indietro, invece, il Movimento Cinque Stelle. Giuseppe Conte, a causa della querelle con Beppe Grillo, perde lo 0,2% e si piazza così al 11,5%. Bene Alleanza Verdi e Sinistra, che guadagna lo 0,2% e sale così al 6,9%.

Per quanto riguarda gli altri partiti considerati "minori", troviamo in testa Azione di Carlo Calenda che ottiene lo 0,3% e sale così al 3,2%. Dietro Italia Viva di Matteo Renzi, che perde lo 0,1% e scende al 2,4%. In fondo: Più Europa, stabile al 2%; Noi Moderati (1,2%) e Sud Chiama Italia (1%).