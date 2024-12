Marco Meloni del Pd: "Giorgia la più potente? Ignorate la verità", la rosicata massima

12 dicembre 2024 a

a

a

Giorgia Meloni come "la persona più potente d'Europa". La vicenda è nota: si tratta del riconoscimento di Politico al premier italiano. Un riconoscimento, quello del sito d'informazione vicino alla galassia progressista mondiale, certo condito da qualche considerazione critiche, ma il nocciolo della questione viene espresso senza ambiguità: grazie alle sue mosse, alle relazioni e alla capacità politica, in questo momento, la fondatrice e leader di Fratelli d'Italia può essere appunto considerata la persona più potente d'Europa.

E tale riconoscimento ha stanato diversi rosiconi a sinistra. In primissima fila personaggi quali Giuseppe Conte e Angelo Bonelli, rispettivamente leader del M5s e dei Verdi, i quali si sono prodotti in dichiarazioni sgangherate per cercare di ridimensionare l'accaduto. Il tutto con il risultato di apparire piuttosto grotteschi. Rosiconi, appunto.

"Persona dell'anno". Time, ecco la copertina (in uscita) che farà impazzire la sinistra | Guarda

E ora ecco che alla lista dei rosiconi si aggiunge anche Meloni, da intendersi però come Marco Meloni, senatore del Pd, il quale si cimenta nel provare a spararla sempre più grossa. "Chi interpreta la presenza di Giorgia Meloni nella classifica di Politico come un riconoscimento ignora la verità - premette solenne e tromboneggiante -: il suo non è un esempio di successo, ma un monito inquietante per l’Europa”. Addirittura!

"Fegati spappolati, il giorno della grande rosicata". Lucia Annunziata fuori controllo: cosa scrive su Meloni

E ancora: "Secondo l’analisi di Politico, l’ascesa di Giorgia Meloni dimostra che il sovranismo populista e l’ultranazionalismo prosperano quando le democrazie sono deboli. Il suo potere si è consolidato tramite la repressione della libertà di stampa, gli attacchi alla magistratura e una dura politica contro le minoranze. Questa non è leadership: è l’incarnazione di un vuoto democratico, il volto di un’Europa che arretra nei suoi valori fondanti”, si legge nel post pubblicato dal parlamentare dem. "Se questo è il futuro che ci aspetta - conclude il Questore di Palazzo Madama - abbiamo il dovere di costruire un’alternativa democratica forte e credibile. È quello che il Partito Democratico sta facendo, è quello che faremo”. Mamma come rosicano...