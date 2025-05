Paolo Bertolucci, la profezia su Musetti: "Dove può arrivare"

Lorenzo Musetti si è dovuto inchinare solo allo strapotere di Jack Draper. Ma il carrarese è in gran forma. E lo dimostrano gli ottimi risultati raggiunti a Montecarlo e a Madrid. In questi tre mesi di assenza forzata di Jannik Sinner dai campi di gioco, è stato lui - insieme a Matteo Berrettini - a portare in alto il tricolore sulla terra rossa. L'azzurro è già nella top 10 dei tennisti più forti del mondo. Ma, secondo Paolo Bertolucci , potrebbe aspirare anche a qualcosa di più.

Come spesso accade, sotto al messaggio postato da Bertolucci i suoi follower hanno commentato, anche con qualche critica. "Qualche anno parlammo amabilmente di Sinner - ha scritto Michele". Io non mi capacitavo di come non fosse tra i 3 migliori al mondo, considerandolo allo stesso livello di Alcaraz. Tu non eri d'accordo. In un tennis cosi' livellato chiunque sta nei 15 atp può ambire a entrare nei 5". Ma Bertolucci non è della stessa opinione: "Livellato? Tra il n. 15 e Sinner ci sono 7000 punti di differenza".