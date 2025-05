Australia, "la democrazia contro il sovranismo": il Pd esulta come se avesse vinto

Non vincono una elezione politica da un decennio, ma sono sempre i primi a festeggiare quelle degli altri. Di chi stiamo parlando? Naturalmente del Pd, che ha osannato i risultati conseguiti da Marc Ottawa e da Anthony Albanese. L'esito delle urne in Canada e Australia viene sfruttato dal Nazareno anche in ottica anti-Trump. La democrazia, il bene, ha trionfato sul sovranismo, il male. "Ieri Canada oggi Australia. Il premier laburista Anthony Albanese recupera il distacco e vince le elezioni - ha commentato su X l'ex premier Paolo Gentiloni -. La democrazia contro il sovranismo".

Più entusiasta, invece, il parere di Francesco Giacobbe, eletto nella Circoscrizione Estero per iul Pd. “È stata premiata la politica del buon governo, dell’ascolto e dell’inclusione. Il popolo australiano ha scelto di proseguire su una strada fatta di serietà, responsabilità e attenzione concreta verso tutti i settori della società, in particolare quelli più vulnerabili” ha dichiarato il Senatore Giacobbe. Il successo del governo laburista sarebbe anche una risposta chiara a ogni tentativo esterno di interferire nel processo democratico: “È stata sconfitta l’ingerenza di chi, come Donald Trump, ha cercato di influenzare queste elezioni dall’esterno. L’Australia ha ribadito con forza la propria indipendenza e maturità democratica”.

Particolare apprezzamento è stato espresso per le politiche di accoglienza e inclusione promosse dal governo Albanese: “È stato premiato un modello di società che valorizza la multiculturalità, il rispetto reciproco e il contributo dei migranti, elementi che fanno dell’Australia un esempio per molti Paesi”, ha aggiunto Giacobbe.Il Senatore ha infine rivolto un messaggio di congratulazioni al Primo Ministro Albanese e al governo riconfermato: “I miei più sinceri auguri al nuovo governo per un mandato ricco di risultati e crescita sociale. Auspico un ulteriore rafforzamento dei rapporti tra l’Italia e l’Australia, due Paesi uniti da profondi legami storici, culturali e umani”.