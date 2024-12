Elisabetta Gualmini sulle manifestazioni: "Aumentano perché il governo è avversariale"

14 dicembre 2024 a

a

a

Ancora manifestazioni. E ancora una volta violente. Nella giornata di sabato 14 dicembre in diversi sono scesi in piazza a Roma per protestare contro il decreto Sicurezza. Uno dei tanti cortei contro il governo che però Elisabetta Gualmini "giustifica" così: "Se il numero delle manifestazioni aumenta è perché questo governo ha una formula di comando di natura oppositiva, avversariale". Ospite di 4 di Sera, l'esponente del Partito democratico parla di "un governo che ogni mattina si sveglia e se la prende con un nemico di turno: gli studenti, i magistrati, i giornalisti, i sindacati...".

Insomma, a detta della dem "non è un governo che invita alla collaborazione". Eppure su Rete 4, proprio mentre parla, vengono proiettate le immagini di queste rivolte. Qui si vede la violenza ai danni dei poliziotti. Accadeva venerdì, nel giorno dello sciopero generale, quando alcuni studenti si sono macchiati di altra violenza.

Proprio davanti alla sede del Politecnico di Torino, alcuni dimostranti hanno lanciato uova e sassi contro il reparto mobile della polizia, che ha reagito con manganellate. "Siamo contro il governo, che non si occupa dei giovani, e siamo contro la guerra imperialista", ha detto uno speaker. Ma per la piddina è tutta colpa dell'esecutivo Meloni.