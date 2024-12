Giorgia Meloni, anche la Cnn s'inchina al premier: "L'Italia uno dei governi più stabili in Ue"

15 dicembre 2024 a

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha reso l'Italia uno degli attori chiave nei rapporti fra l'Europa e gli Stati Uniti sotto la presidenza di Donald Trump. Lo ha affermato l'emittente televisiva americana Cnn in un articolo da Roma pubblicato in apertura del suo sito osservando come "fino a qualche anno fa sarebbe stato inimmaginabile che l'Italia ospitasse uno dei governi più stabili d'Europa". Altro grande riconoscimento internazionale per la leader di Fratelli d'Italia.

Durante i suoi primi quattro anni alla Casa Bianca, Donald rump ha definito l'Europa un "nemico" ma ora Giorgia Meloni potrebbe cambiare la situazione "grazie in parte all'amico che hanno in comune, Elon Musk". Trump e Meloni si sono incontrati alla cena organizzata dal presidente francese Emmanuel Madron per la riapertura della cattedrale di Notre Dame. Trump e Meloni, si legge ancora nell'articolo, "sebbene politicamente simili, non sono allineati su tutti i conflitti più urgenti al mondo. Meloni è infatti una delle maggiori sostenitrici dell'Ucraina e ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky una decina di volte dall'invasione in Ucraina".

"Anche se è difficile sapere come potrà influenzare ciò che Trump potrebbe fare", Meloni "avrà la possibilità di provarci", ha aggiunto la Cnn smentendo una volta per tutte la propaganda della sinistra italiana che dava il premier isolato in Europa e nel mondo.