4 di Sera, Sara Kelany: "Quelle testate non proprio amiche", Nardella resta senza argomenti

Roberto Tortora 19 dicembre 2024 a

Dopo l’exploit ad Atreju, la convention annuale dei movimenti giovanili di destra italiani, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha fatto un nuovo show, ma stavolta in sede istituzionale, cioè al Senato, rispondendo a tutti gli attacchi che le sono stati mossi.

Di questo si parla a 4 Di Sera, programma di approfondimento e di attualità in onda tutti i giorni su Rete 4 e condotto da Francesca Barra e Roberto Poletti. Tra gli ospiti il piddino Dario Nardaella e Sara Kelany, deputata alla Camera per Fratelli d'Italia, che chi va dritta in difesa delle scelte e delle parole del premier: “Il Presidente Meloni ha cambiato l'approccio che l'Italia ha nel mondo, la sua postura internazionale è stata riconosciuta anche da testate internazionali non proprio amiche, sappiamo che in Italia c'è adesso uno dei governi più stabili d'Europa, sappiamo che abbiamo fatto cambiare l'approccio dell'Europa su molte tematiche, in primis quella migratoria”.

Su X piovono valanghe di commenti positivi, in particolare un utente che scrive: “Unica donna interessante nella trasmissione, la più lucida, la più logica, la più convincente. Un' altra che potrebbe guidare in Italia”. La Meloni, a Palazzo Madama, ha replicato ancora alle accuse di Romano Prodi e a quelle dei partiti di sinistra sulla sua dipendenza dal tycoon Elon Musk: “Non prendo ordini da nessuno e dovreste essere contenti di questo. Vedo, però, che ora anche voi siete sovranisti, anche voi difendete la sovranità nazionale, è la grande impresa di Elon Musk, più di arrivare sulla Luna”.

Meloni punge l'opposizione che usa Musk per criticarla

Poi, una frecciatina anche al Movimento 5 Stelle, che chiedeva addirittura le sue dimissioni: “I colleghi del movimento 5 stelle hanno rinunciato a batterci alle urne e quindi sperano ora solo sulle mie dimissioni”. Infine, una stoccata anche a Matteo Renzi, che l’accusava di avere anche altre amicizie preoccupanti, come quella del premier argentino Milei: “Lei era amico di Barak Obama e indossava il suo cappotto, io sono amica di Milei, ma non mi faccio crescere le basette”.