Roberto Gualtieri? Quanto ci ha messo a fare 750 metri di ciclabile: travolto dagli sfottò

20 dicembre 2024 a

a

a

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l’ha inaugurata in pompa magna autocelebrandosi su TikTok. Chi si loda spesso si imbroda, in questo caso sicuramente. La pista ciclabile Termini-Sapienza inaugurata da Roma è l’emblema del fallimento di questa amministrazione, targata Pd: per realizzare 750 metri di percorso ci sono voluti 13 mesi.

A questo ritmo, basta fare i conti, serviranno 78.125 giorni per realizzare i restanti 150 chilometri previsti dal Comune. Gualtieri, nel nuovo filmato ormai destinato a fare storia, si mette una molletta sul risvolto dei pantaloni, in testa il caschetto e monta in bicicletta non come Fantozzi (alla bersagliera) ma al grido: «E ora, pedalare... Un atro cantiere chiude». E ancora: « Un’altra bellissima pista ciclabile per Roma.

"Una gigantesca figura di m***da". Gualtieri e Pd? "Ecco chi faranno cantare a Capodanno" | Video

Inauguriamo questo nuovo percorso davvero strategico che collegherà la stazione Termini con l’Università la Sapienza. Una nuova tappa importante per la mobilità sostenibile nella nostra città». Tra duecento anni circa sarà pronta.