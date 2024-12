Sondaggio Noto per Porta a Porta: FdI domina, guizzo della Lega e M5s in picchiata

19 dicembre 2024 a

È sempre tempo di sondaggi. E l'ultimo sondaggio dell'anno, almeno tra quelli firmati dall'istituto Noto per Porta a Porta, tratteggia uno scenario in cui Fratelli d'Italia, oltre a restare primo partito per distacco, non arretra di un millimetro.

La rilevazione che verrà proposta nel programma di Bruno Vespa su Rai 1 accredita infatti FdI, il partito di Giorgia Meloni, del 29,5% dei consensi, stabile rispetto al precedente sondaggio. Stabile anche il Pd di Elly Schlein, staccato di 5 punti percentuali tondi tondi e dato al 24,5 per cento.

Dunque il M5s di Giuseppe Conte, in netto calo: lascia sul tappeto lo 0,5% e si porta all'11 per cento. Stabile anche Forza Italia, che si porta al 9%, mentre la Lega mette agli archivi un netto balzo in avanti: il partito di Matteo Salvini sale di mezzo punto e si porta all'8,5 per cento.

FdI sfiora il 30%. E... una sorpresa nel sondaggio: cosa cambia dietro la "locomotiva-Meloni"

Alleanza Verdi e Sinistra rimane al 6,0%, Azione cresce dello 0,5% e va al 3,0%, Italia Viva viene data stabile al 2,5 per cento. E ancora +Europa ferma all'1,5%, stabili anche Noi moderati al 2,0 per cento. Per quel che riguarda le coalizioni, il centrodestra sale dello 0,5% e va 49%, mentre il centrosinistra rimane al 32 per cento. Insomma, il divario si allarga.