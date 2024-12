23 dicembre 2024 a

Le parole che non ti aspetti. Parole il cui peso specifico è clamoroso, elevatissimo. Le parole in questione sono quelle di Luciano Violante su Giorgia Meloni: "La stimo, è determinata, di grande leadership, ma che io sia colui che le sussurra cosa fare è un'invenzione, una favola giornalistica".

Così Violante in una lunga intervista concessa a La Verità, intervista in cui affronta i temi principali dell'agenda politica, il tutto poco dopo la sua partecipazione ad Atreju, la kermesse di Fratelli d'Italia. Su Meloni aggiunge: "Ho trovato molto intelligente la sua collocazione nel contesto internazionale, che le ha permesso di superare i preconcetti nei suoi confronti".

L'ex magistrato, figura di riferimento e padre nobile della sinistra italiana, ricorda di conoscere il presidente del Consiglio da quando era vicepresidente alla Camera. "Le feci i complimenti per come dirigeva l’Aula. Non è un lavoro facile, soprattutto per una giovane ragazza. Ci vuole autorevolezza, altrimenti non si riesce a mantenere l’ordine con centinaia di colleghi. Poi, bisogna capire rapidamente quello che succede e intuire in anticipo cosa sta per accadere", spiega Violante.

E ancora, un passaggio sul rapporto tra Meloni ed Elon Musk, un rapporto usato dalla sinistra nostrana per attaccare il premier e accusarlo di chissà quali nefandezze. "Diventa un problema se le informazioni civili e militari vengono condivise. Tutt’altra cosa è un rapporto di amicizia, senza ingerenze", taglia corto Violante. Parole di cui la sinistra dovrebbe fare tesoro.