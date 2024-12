FdI, Giorgia Meloni stronca il M5s: "Date le loro percentuali..."

26 dicembre 2024 a

Vigilia di Natale con sfottò a carico di Giuseppe Conte. Quelli di Atreju, sui social, si sono scatenati per le feste con una serie di battute e post assai feroci su X.

"Il giorno che mi faccio spiegare che cosa ho detto da un esponente del Movimento 5 Stelle mi dimetto, guardi, mi dimetto": sono le parole di Giorgia Meloni pronunciate in Senato quando la premier è andata a riferire in aula alla vigilia dell'ultimo Consiglio europeo. Una seduta infuocata, come quella alla Camera, con la leader di Fratelli d'Italia che ha risposto colpo su colpo alle accuse e alle critiche delle opposizioni.

I responsabili social dei giovani di Fratelli d'Italia condividono quei video di pochi secondi attualizzandolo ironicamente: "Quando alla cena della vigilia, il parente grillino vuole darti lezioni di economia". Quindi chiosano in post, per rendere ancora più evidente lo "sfregio" ai 5 Stelle: "Date le percentuali del M5s, sarà difficile trovare un elettore grillino in famiglia".

Nel giorno di Natale, invece, sul proprio profilo Facebook Fratelli d'Italia ha deciso di regalare un pensiero al centrosinistra, passando in rassegna i regali elargiti dalla Meloni in persona: un "contratto di casa" per l'europarlamentare Avs Ilaria Salis, un tricolore per la segretaria del Pd Elly Schlein. E due libri per Conte e i due leader di Alleanza Verdi e Sinistra, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli due libri: "Le istruzioni per essere coerenti" e "il libro nero del comunismo". Immaginiamo le risate a denti stretti e i grazie poco convinti dei diretti interessati.