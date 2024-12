Generale Vannacci contro Ilaria Salis: "Mai una parola per le vittime della delinquenza"

26 dicembre 2024 a

Un Natale in carcere per Ilaria Salis, che ha voluto visitare i detenuti del penitenziario di Monza, la città in cui abitano i suoi genitori. E dopo la visita, l'europarlamentare di Avs ha pubblicato un video sui suoi canali social in cui ha raccontato quanto avvenuto nella casa circondariale, video in cui ha fatto accenno alla sua reclusione a Budapest, nel cui carcere si trovava fino a un anno fa. Ovviamente, Salis non ha speso una parola sulle ragioni che spinsero l'Ungheria a carcerarla, ossia le accuse di aver partecipato a un'aggressione nel febbraio 2023 proprio nella capitale ungherese.

"L'anno scorso ho passato il Natale in carcere e so che per molti il periodo delle feste è ancora più duro del solito dentro questi luoghi. Il 2024 è stato un anno terribile per le carceri italiane: il numero dei suicidi ha raggiunto le cifre più elevate da quando vengono conteggiate e i detenuti sono costretti a vivere in condizioni degradanti, indegne di un Paese civile", scandisce Salis nel video. E ancora: "Oggi, come sempre, ci tengo a esprimere tutta la mia vicinanza ai detenuti, alle detenute e ai loro cari. Forza, resistete, ricordatevi che non siete soli", conclude.

Parole, quelle di Ilaria Salis, alle quali ha subito risposto il generale Roberto Vannacci, europarlamentare leghista. "La mia totale solidarietà va alle vittime della criminalità", ha premesso Vannacci, smarcandosi immediatamente dalla Salis. E ancora: "Le feste sono il periodo più duro per i detenuti, dice la Salis. Mai una parola, da parte di questa sinistra livorosa, sediziosa e violenta, per le vittime della delinquenza. Cioè per le persone che quei detenuti hanno derubato, rapinato, ferito, violentato, ucciso", rimarca il generale. "La mia solidarietà va a loro, non ai detenuti che stanno scontando la giusta pena per le loro malefatte", conclude Vannacci.