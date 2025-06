Rula Jebreal: attacco dal palco sul governo

Non poteva mancare l'attacco all'esecutivo dalla piazza pro-Gaza di Roma. E a firmarlo è la giornalista Rula Jebreal, una degli "ospiti d'onore" sul palco. "Abbiamo a disposizione uno strumento straordinario, la Convenzione sul Genocidio, ratificata da 153 Paesi, che impone a tutti gli Stati, compresa l'Italia, l'obbligo di prevenire armi genocidarie. E di fare il possibile per fermare il governo criminale israeliano, che richiede di porre sanzioni, un embargo totale di armi, non solo quelle che vengono esportate, ma anche quelle che vengono importate. Sto parlando chiaramente delle tecnologie di sorveglianza Paragon, quelle che questo governo usa per spiare giornalisti, giuristi e un'organizzazione umanitaria", afferma parlando alla piazza.