Nando Pagnoncelli, "non è un caso": le parole su Meloni dopo due anni di governo

28 dicembre 2024 a

a

a

Partiti sotto la lente di ingrandimento. A fine anno è Nando Pagnoncelli ad analizzare i mutamenti delle forze politiche. Risultato? "Il rischio di tradimento rimane consistente". Rimanendo ai principali partiti, il sondaggista spiega sulle colonne del Corriere della Sera che circa due terzi degli elettori di Fratelli d'Italia tiene in considerazione almeno un altro partito per cui potrebbe votare. E questo avviene anche per il 62 per cento degli elettori del Pd. "Decisamente più fedeli gli elettori del M5S". Per l'esperto quella dei grillini è l’unica formazione in cui la maggioranza assoluta non prende in considerazione nessun’altra forza.

Un dettaglio che va di pari passo con quella che Pagnoncelli definisce "la particolarità di questo elettorato che, come abbiamo visto, fatica a ritrovarsi nella classica arena politica". I potenziali tradimenti - è la precisazione - rimangono normalmente nell’area politica di riferimento. Sia per Fratelli d’Italia, sia per il Pd, si scelgono partiti di area (Lega e FI per gli elettori FdI; Avs e M5S per gli elettori Pd), mentre sono decisamente pochi coloro che si sposterebbero su forze di diverso orientamento.

Ghisleri, il sondaggio di Natale gela la sinistra: FdI sempre più su, ecco tra chi pesca voti

Da qui la conclusione che strizza l'occhio a Meloni e al suo governo: "Le difficoltà che avevamo evidenziato lo scorso anno per esecutivo e premier sembrano ridursi". Tradotto: "l'erosione dell’apprezzamento, pur mantenendosi, si contrae. Non è un caso se il governo attuale è uno di quelli che, nei tempi recenti, esprime le performance migliori. E questo è anche merito di posizionamento internazionale", conclude.