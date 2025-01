Daniele Capezzone: "Cosa ci stanno nascondendo i giornaloni. Toh, tutto sparito": la verità sul Capodanno di Milano

03 gennaio 2025 a

Daniele Capezzone nel suo Occhio al caffè analizza i principali temi che trovano spazio sui quotidiani italiani. In questa mattinata del 3 gennaio 2025 ecco che a tenere bacno è il caso Cecilia Sala. Come vi abbiamo raccontato anche su Libero, il governo sta facendo il possibile per arrivare a una liberazione immediata della reporter detenuta in Iran e ieri il premier Meloni ha incontrato la mamma della giornalista. Ma c'è anche un latro tema che in edicola fa fatica ad affacciarsi sulle prime pagine al netto di quella di Libero: il Capodanno islamista di Milano. Come afferma il direttore editoriale di Libero di fatto ciò che è accaduto in piazza Duomo la notte del 31 dicembre è sparito dai giornaloni. Non c'è traccia degli insulti all'Italia e nemmeno delle offese alla polizia. Neanche una riga sulla denuncia di stupro da parte di una ragazza. Insomma qualcuno a quanto pare vuol tenere sotto traccia lo scandalo di questo Capodanno nel nome di Allah sul sagrato del Duomo. Qui di seguito la rassegna completa di Daniele Capezzone