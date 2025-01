Musk-Meloni? Pure l'Ue gela il Pd: "Nessuna comunicazione, Italia Paese sovrano", altra figuraccia

06 gennaio 2025 a

a

a

Tanto rumore per nulla. Il Pd che sbraiata per un accordo che non c'è stato tra il nostro Paese e Elon Musk per fare entrare in Italia i sistemi di sicurezza di Starlink è stato immediatamente smentito da Palazzo Chgi. Con una nota infatti il premier e il governo fanno sapere che "la Presidenza del Consiglio smentisce che siano stati firmati contratti o siano stati conclusi accordi tra il Governo italiano e la società SpaceX per l'uso del sistema di comunicazioni satellitari Starlink. Le interlocuzioni con SpaceX rientrano nei normali approfondimenti che gli apparati dello Stato hanno con le società, in questo caso con quelle che si occupano di connessioni protette per le esigenze di comunicazione di dati crittografati.

Dal Pd la legge per fermare Elon Musk: così vogliono far fuori Starlink, scoppia il caso

La stessa Presidenza del Consiglio smentisce ancora più categoricamente, considerandola semplicemente ridicola, la notizia che il tema di SpaceX sia stato trattato durante l'incontro con il Presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump". E ora a smentire i dem c'è anche l'Ue.

"Non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione dalle autorità italiane", ha affermato Thomas Regnier, portavoce della Commissione europea per la Sovranità digitale, nel suo briefing quotidiano con la stampa. A chi gli domandava del possibile accordo tra il governo italiano e SpaceX, l’azienda aerospaziale fondata da Elon Musk, Regnier ha risposto che "in linea di principio, la Commissione non commenta queste questioni finché sono in fase di discussione. Non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione dalle autorità italiane - ha sottolineato il portavoce - l’Italia è uno Stato sovrano e può concludere accordi".