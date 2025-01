Alessandra Todde, "atti trasmessi alla Giunta delle elezioni": cosa accade ora

07 gennaio 2025 a

a

a

La presidenza del Consiglio regionale della Sardegna stamane ha trasmesso alla Giunta delle elezioni gli atti che riguardano l’ordinanza con cui il Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’appello di Cagliari ha chiesto l’avvio della procedura di decadenza della presidente della Regione, Alessandra Todde, per gravi irregolarità nella rendicontazione delle spese elettorali.

La conferma arriva da Stefano Tunis (Sardegna al Centro-Venti20), componente di opposizione della Giunta delle elezioni, organismo consiliare chiamato a pronunciarsi sull’ordinanza/ingiunzione, che la presidente ha annunciato di voler impugnare tramite i propri legali. La seduta della Giunta delle elezioni potrebbe essere convocata già questa settimana per la prossima, ma al momento non si hanno conferme.

E attorno alla Todde comincia a respirarsi un'aria di sfiducia. La governatrice di fatto afferma di avere il pieno appoggio di Elly Schlein e di Giuseppe Conte, ma al momento, pubblicamente non c'è stata quella presa di posizione netta da parte dei leader in difesa della governatrice. Anzi, dietro le quinte, diversi retroscena, parlano di piddini infuriati che criticano aspramente proprio lo staffa della Todde che ha curato la sua candidatura. E Danilo Toninelli, ex ministro grillino, non ha usato giri di parole per definire il destino politico della Todde: "Il caso Todde è una questione nazionale, perché rappresentava la prima vittoria del cosiddetto campo largo. Todde era infatti la punta di diamante di Conte, che ora non parla perché il danno di immagine che ha subito è enorme. Probabilmente la questione rimarrà nell’ambito dell’illecito amministrativo, ma Conte e Todde dovranno capire se possono andare avanti politicamente. Todde sarà continuamente sottoposta al giudizio di tutti, dei tribunali e della politica, come potrà fare il suo lavoro in queste condizioni? Politicamente parlando cammina su una gamba sola, al primo errore fatto crollerà inevitabilmente".