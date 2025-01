Maurizio Gasparri, frecciata a Pd e 5 Stelle: "Chiederò che il ddl Sicurezza vada subito in Aula"

12 gennaio 2025 a

a

a

"Per Forza Italia la salvaguardia degli appartenenti alle Forze dell'ordine è un'assoluta priorità". Maurizio Gasparri introduce così la sua iniziativa dopo gli scontri a Roma e Bologna, ossia, "chiederò, come capogruppo, nelle prossime ore di passare direttamente in Aula per la discussione del disegno di legge sulla sicurezza". "Così - prosegue - davanti al Paese si capirà chi, le varie sinistre all'opposizione, sta dalla parte di chi aggredisce il popolo in divisa, e chi, come Forza Italia e il centrodestra, stanno invece dalla parte giusta. È ora che ciascuno si assuma, dai massimi vertici istituzionali ai livelli più bassi, le proprie responsabilità davanti agli italiani".

E ancora: "Incoraggiati dalle iniziative della Magistratura, dalle parole ambigue di persone che dopo aver guidato la Polizia hanno messo in discussione l'operato del popolo in divisa, come ha fatto recentemente Gabrielli, spinti da una demagogia che talvolta affiora anche nel campo dell'informazione e in quello della politica, ieri i teppisti della sinistra si sono resi protagonisti di aggressioni e di violenze a Bologna e a Roma".

Si tratta, per il senatore azzurro, di "atteggiamenti di antisemitismo o veri e propri agguati agli esponenti dei Carabinieri e della Polizia impegnati nell'ordine pubblico. È una situazione intollerabile. E chi fa ostruzionismo al disegno di legge sulla sicurezza al Senato è responsabile di quanto sta avvenendo". Il riferimento è chiaro: "La condotta del Pd e dei grillini è vergognosa. Si ostacola il varo di un provvedimento indispensabile, che semmai deve essere inasprito per tutelare maggiormente la legalità, l'ordine, le donne e gli uomini che ci difendono nelle strade italiane". Per questo "bisogna accelerare l'approvazione del disegno di legge sulla sicurezza".