Sondaggio Mentana, Meloni fa il botto dopo la liberazione di Sala: di quanto cresce FdI

13 gennaio 2025 a

a

a

Fratelli d'Italia fa il botto dopo la liberazione di Cecilia Sala. Secondo l'ultimo sondaggio realizzato da Swg per il TgLa7 condotto da Enrico Mentana, il partito guidato da Giorgia Meloni è passato all'incasso dopo il successo diplomatico in Iran. FdI conquista addirittura lo 0,7%. Ed è sempre di più il partito più apprezzato dagli italiani, dato che si attesta al 29,8%. Nel centrodestra, calano Forza Italia e Lega, entrambe dello 0,3%. Il partito guidato da Matteo Salvini si piazza all'8,3%; quello di Antonio Tajani al 9,1%.

Discorso diverso per il centrosinistra. Il Partito democratico a guida Elly Schlein crolla addirittura dello 0,3%. Ma resta la prima formazione politica dell'ex campo largo attestandosi al 22,2%. Dietro, invece, c'è il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte. I grillini guadagnano lo 0,2% e si piazzano così all'11,6%. Buon risultato anche per Alleanza Verdi e Sinistra. Fratoianni e Bonelli avanzano dello 0,1% e si attestano così al 6,6%.

Tra i partiti minori, troviamo Italia Viva di Matteo Renzi che guadagna lo 0,2% e si attesta al 2,7%. Stabili Azione di Carlo Calenda - al 3,3% - e Sud chiama Nord, all'1%. In calo dello 0,1% Noi moderati di Maurizio Lupi e +Europa di Riccardo Magi.