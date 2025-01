PiazzaPulita, Prodi-choc su Giorgia Meloni: "Picchiano gli ispiratori, autoritarismo"

16 gennaio 2025 a

"È ora di ricominciare a discutere, sono due anni che siamo muti, bisogna organizzare programmi, mettersi insieme. Forse questo fa paura perché fino a ora è stato come sparare sulla Croce rossa, ora se si comincia a discutere comincia una dinamica politica che deve andare avanti in fretta perché tra due anni ci sono le elezioni". Romano Prodi a Piazzapulita lancia un messaggio alle opposizioni in vista dei due convegni centristi in programma sabato a Orvieto e Milano. Poi l'ex premier ha aggiunto: "L’importante è discutere. Io ho fatto l’Ulivo perché i riformismi potessero discutere e non ho intenzione di contribuire alla nascita di un partito cattolico, non è il momento della storia per questo. Ma finalmente si ricomincia a discutere, c’è tante gente che vuole partecipare".

Poi aggiunge: "Se dai convegni in programma sabato a Milano e poi ad Orvieto potrà nascere un partito cattolico che si allei con il Pd? Non lo so e non mi interessa. Io il mio l’ho fatto perchè i diversi riformismi lavorassero insieme. Non ho alcun interesse alla nascita di un partito cattolico. Ma è importante il fatto che finalmente si ricominci, c’è tanta gente che vuole partecipare. È ora di ricominciare a discutere. È due anni che siamo muti, bisogna riorganizzare i programmi".

Il finale del suo intervento è velenosissimo contro Giorgia Meloni, un'accusa pesante e infamante che certamente farà discutere: "Per avere detto che Meloni è obbediente ho avuto attacchi feroci. Io sono più di 15 anni che non faccio politica, non ho alcun potere e lei si scaglia con improperi del tutto fuori luogo. Perché se la deve prendere con uno che non ha potere, che non è nella sinistra e nella destra? Perché sono considerato ispiratore dell’opposizione? Se picchiano gli ispiratori siamo andati avanti con l’autoritarismo".