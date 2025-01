Romano Prodi, la rosicata su Cecilia Sala: "Quando ho liberato Mastrogiacomo..."

17 gennaio 2025 a

"Giorgia Meloni è stata così cattiva con me, non ho capito perché... Perché ho detto che era obbediente? Ma obbediente era poco... Ora è obbediente due volte, a Trump e a Musk, quindi due volte obbediente": l'ex premier Romano Prodi lo ha detto a Omnibus su La7, ribadendo la sua opinione sulla premier. Poi ha aggiunto: "Avete mai sentito la presidente del Consiglio dire a Francia e Germania 'mettiamoci assieme a fare un sistema comune di difesa'? L'euro non l'abbiamo mica fatto con l'unanimità, ma Meloni non ha quest'idea". Parlando di Starlink, la costellazione di piccoli satelliti di proprietà di Musk per l'accesso a Internet, l'ex premier ha detto che le strade sono due: "O vado con Starlink o l'Europa trova una sua Starlink, io mi aspettavo uno scatto d'orgoglio europeo".

"Farei l'accordo con Musk - ha precisato Prodi - se tutta l'Europa fosse cogestore. Musk ci presenta il futuro ma noi affidiamo il nostro futuro agli altri o ce lo costruiamo noi? Abbiamo il dovere politico di costruire il nostro futuro". Poi una stoccata alla Meloni sul caso di Cecilia Sala, la giornalista arrestata in Iran e poi liberata proprio grazie all'aiuto del governo. "Quando io ho liberato Mastrogiacomo mica ho avuto il soccorso degli Stati Uniti. Tutto il Paese ha agito", ha detto Prodi.

L'ex leader di sinistra, infine, ha bacchettato le opposizioni: "C'è bisogno di cominciare a discutere. Sono due anni che il centrosinistra è sostanzialmente muto ed è ora di ricominciare a discutere sul futuro. La democrazia comincia dal dialogo, comincia dalla base. Penso che questo processo democratico dia vitalità ai riformisti". Secondo lui, "è bene che finalmente comincino le discussioni. E' buonsenso. Qui bisogna presentare i programmi, è il momento giusto. Perché la gente comincia a essere stanca del Governo. C'è ancora un primo ministro che ha un forte consenso personale ma la consegna non c'è e la gente in questo momento ha le orecchie aperte".