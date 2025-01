4 di Sera, le proteste contro il ddl sicurezza? La sparata di Malpezzi: "In nome di una libertà"

18 gennaio 2025 a

"Il centrosinistra sta facendo una battaglia forte, importante, rispetto al ddl sicurezza e quelle manifestazioni che sono presenti nel paese contro quel disegno di legge sono manifestazioni in nome di una libertà che quel ddl vuole cancellare": Simona Malpezzi, senatrice del Pd, lo ha detto nello studio del talk 4 di Sera Weekend in onda su Rete 4. Il riferimento è alle proteste contro il provvedimento voluto dal governo per garantire, tra le altre cose, maggiori tutele alle forze dell'ordine durante i cortei e le manifestazioni più violente.

Sempre più spesso, infatti, queste proteste di piazza degenerano in scontri con gli agenti di polizia in tenuta antisommossa. E' un copione che si ripete ormai da giorni, da Bologna a Genova, da Torino a Milano. Nonostante l'evidenza, però, i dem continuano a parlare di limitazione della libertà. Secondo il Pd, come ha spiegato anche la Malpezzi in tv, con questo ddl si andrebbe a intaccare la libertà di manifestare. Peccato, però, che l'obiettivo del governo non sia affatto quello, ma solo la necessità di garantire la difesa delle forze dell'ordine.

Il piano del governo per difendere le forze dell'ordine: due mosse per far impazzire la sinistra